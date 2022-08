Das Unterengadin und die Val Müstair setzen auf die Karte Nachhaltigkeit

Vor einer fast schon kitschig anmutenden Bergkulisse hat die offizielle Übergabe des Zertifikats «Nachhaltiges Reiseziel» von Tour Cert am Dienstagabend im Parkin von Not Vital in Sent stattgefunden. Die beiden Ferienregionen Engadin Scuol Zernez und Val Müstair sind die erste Tourismusdestination in der Schweiz, die mit diesem Nachhaltigkeitslabel ausgezeichnet wird. «Damit hat die Destination ganz klar einen Wettbewerbsvorteil», meinte Urs Wagenseil, Professor an der Hochschule Luzern.