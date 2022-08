Das Unglück jährt sich zum vierten Mal

Es war ein Samstag, der 4. August 2018, als Kurt Waldmeier, damaliger CEO von Ju-Air, kurz nach 17 Uhr einen Anruf erhielt, der ihn zutiefst schockierte. Die «Tante Ju» sei oberhalb von Flims abgestürzt. Weshalb das Unglück passiert sei und ob es Überlebende gebe, erfuhr Waldmeier nicht sofort.

Am Sonntag informierte dann die Kantonspolizei Graubünden zusammen mit Vertretern der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) über den Flugzeugabsturz. An einer Medienkonferenz erklärte die Polizei, dass sich den Einsatzkräften bei der Bergung des Flugzeugwracks auf dem Segnesboden ein trauriges Bild geboten habe. Es gebe keine Hoffnung mehr, jemanden lebend zu bergen.

Senkrechter Aufprall, keine Kollision

Das Flugzeug sei nahezu senkrecht und mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt, teilte Daniel Knecht von der Sust an jener Medienkonferenz mit. Eine Kollision in der Luft könne ebenso ausgeschlossen werden wie das Wegbrechen von Teilen des Flugzeuges. Weil das Flugzeug aber nicht über moderne Aufzeichnungsgeräte wie eine Blackbox verfügte, könne der Unfall nicht so einfach rekonstruiert werden, so Knecht. Die Unfalluntersuchung könne sich aber auf die Aussagen von mehreren Augenzeugen stützen.

20 Personen befanden sich in dem Flugzeug, das am 4. August 2018 um 16.10 Uhr in Locarno gestartet war, um zurück an den Firmenstandort von Ju-Air nach Dübendorf zu fliegen. Kurz vor 17 Uhr ereignete sich der Absturz an der Westflanke des Piz Segnas. Drei der 20 Flugzeuginsassen waren Besatzungsmitglieder. Als Gäste waren acht Paare und vier Einzelpersonen an Bord; neun Männer und acht Frauen aus den Kantonen Zürich, Thurgau, Luzern, Schwyz, Zug und Waadt sowie ein Ehepaar mit einem Sohn aus Niederösterreich. Die Opfer waren zwischen 42 und 84 Jahre alt.

Der tragische Flugzeugabsturz der «Tante Ju» ist seit dem Crossair-Absturz im Jahr 2001 das schwerste Unglück der Schweizer Luftfahrt.