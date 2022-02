Das Steuertelefon läuft heiss am ersten Aktionstag

Sie sind bereit für die Fragen der Leserinnen und Leser: Corinne Müller-Demont, Treuhandexpertin bei der BMU Treuhand AG in Chur, und Tobias Simmen, Rechtsanwalt und Steuerexperte SSK bei der Curia AG in Chur. «Wir sind offen für alle Fragen», sagt Müller-Demont, kurz bevor die Aktion startet. Die beiden Steuerexperten haben sich im Sitzungszimmer «Fögl Ladin» im Medienhaus in Chur mit Laptop und Telefonen eingerichtet. «Ich denke, die Fragen werden sich vor allem um Abzüge bei der Einkommenssteuer drehen», vermutet Müller-Demont.