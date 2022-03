Das sonnige Phänomen beim Martinsloch

Hauptüberschiebung? Magische Linie? Tektonik? Geologie muss nicht kompliziert sein. Im Gegenteil, Geologie solle erlebt werden, schreibt Visit Glarnerland in einer Mitteilung. Mit dieser Idee wurde das Besucherzentrum Unesco-Welterbe in Elm neu inszeniert. Eröffnet wird es am Sonntag, 13. März. Am selben Tag, an dem die Sonne durch das Martinsloch und auf die Kirchenspitze in Elm scheint – ein Phänomen, das sich zweimal jährlich in der Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona ereignet.