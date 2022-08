Das Oberengadin feiert eine der modernsten Kläranlangen der Schweiz

Als «den längsten Engadiner Marathon» bezeichnete Betriebsleiter Godi Blaser die Geschichte der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Oberengadin beim offiziellen Festakt am Einweihungstag in S-chanf. Vor 25 Jahren sei der Start zu diesem Marathon erfolgt. «Viele Leute haben am Lauf teilgenommen und haben das Generationenprojekt weitergebracht», sagte Blaser vor den zahlreich erschienenen Gästen. Blaser war bei der ARA Oberengadin von Anfang an dabei und zeigte sich stolz, am Zieleinlauf ebenfalls teilnehmen zu können.