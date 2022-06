Das Kloster St. Johann zeigt seine Schätze

Morgen Samstag ist es so weit: Das Schaulager im Kulturgüter-Schutzraum in Müstair öffnet seine Türen. Erstmals können Besucherinnen und Besucher den ganzen archäologischen Schatz des Klosters St. Johann am Fundort besichtigen. Seit 50 Jahren wird hier gegraben und Bauforschung betrieben. Jetzt werden alle archäologischen Fundstücke, die während dieser Zeit auf dem Klosterareal entdeckt wurden, im neuen Schauraum unter dem Parkplatz beim Kloster gezeigt. Es sind rund 25’000 sogenannte Fundnummern.