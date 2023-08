Intensiver Regen führt zu angespannten Situationen

von Pierina Hassler und Stefanie Studer

Von der extremen Hitze zu Hochwasser und gesperrten Alpenpässen, der Unterschied zu letzter Woche könnte nicht grösser sein. Seit Samstagnacht fällt in ganz Graubünden fast ununterbrochen Regen. Meteorologinnen und Meteorologen bezeichnen dies als Dauer- oder Landregen. Die guten Neuigkeiten, die Niederschläge lassen in der Intensität nach oder haben in grossen Teilen des Kantons schon am Montag nachgelassen. Die weniger gute Seite des Dauerregens, die Situation in Sachen Hochwasser ist immer noch angespannt.