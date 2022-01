Das Datum der Näfelser Fahrt 2022 steht

Am 7. April 2022 ist es soweit: Dann werden am kantonalen Feiertag militärische Ehrenformation, Harmoniemusik, Tambouren, Glarner Kantonal Gesangverein und manche Glarner und Glarnerinnen um 7. 15 Uhr in der Früh vom Zeughaus Glarus in Richtung Näfels ziehen. Gleichzeitig wird sich die katholische Prozession, angeführt von Kreuz- und Fahnenträgern, von der St. Fridolins Kirche Glarus aus nach Näfels begeben, wo sich die beiden Züge im Schneisingen mit den Unterländern vereinigen.