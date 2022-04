Das Co-Präsidium der Lia Rumantscha bewährt sich

An zahlreichen Sitzungen haben Urezza Famos und Gianna Luzio seit dem 1. Januar teilgenommen. Viele Begegnungen mit unterschiedlichen Personen, die sich für das Rätoromanische im romanischen Sprachgebiet und in der übrigen Schweiz – der Diaspora – engagieren, hatten sie bereits. «Wir sind etwas mehr als drei Monate im Amt, und die Organisation der Lia Rumantscha sowie die Situation in der Rumantschia sind bekanntlich nicht ganz einfach, aber eine erste Übersicht dürften wir inzwischen haben», sagt Gianna Luzio. Wie Famos verbringt auch sie gerade ein paar Tage im Unterengadin.