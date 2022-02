Das «Bündner Gedächtnis» ist bald 10’000 Dokumente stark

Der Startschuss ist Anfang Oktober 2017 erfolgt, inzwischen steht sie in ihrem fünften Lebensjahr: die von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) und der Stiftung Fonsart lancierte erste digitale Plattform zur Geschichte der romanischen Schweiz und Graubündens. In dieser Zeit haben laut einer Medienmitteilung bald 10’000 historische Dokumente den Weg in die Sammlung des von RTR-Mitarbeiter Flavio Huonder kuratierten Projekts Nossaistorgia.ch gefunden, teils aus den Beständen von Privatpersonen wie Romano Plaz aus Savognin, teils aber auch aus Institutionen. So ist unter anderen das Stadtarchiv Chur auf der Onlineplattform aktiv, es ist Nossaistorgia.ch-Mitglied seit bald einem Jahr. Sogar schon seit August 2018 mit dabei ist das Archiv cultural Tujetsch unter der Ägide von Gemeindearchivar Tarcisi Hendry.