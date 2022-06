Das Blutspendelager muss gefüllt werden

Das Ziel: Das Lager soll noch vor den Sommerferien gefüllt werden. «Wir brauchen Blut von allen Blutgruppen, positiv und negativ», betont Heer. Dazu werde nebst dem regelmässig stattfindenden mobilen Blutspenden mit den regelmässigen Spendern telefonisch Kontakt aufgenommen. «Wir fordern sie nicht nur schriftlich, sondern direkt am Telefon zur Spende auf», erklärt sie. Meist würden die Personen positiv auf diese Aufforderung reagieren und dann auch zum Blutspenden antraben. Am Mittwoch, 15. Juni, ist das Team des mobilen Blutspendens beim Schulhaus in Salouf anzutreffen. Kommende Woche ist das Team dann im Engadin unterwegs. Die genauen Termine sind unter www.blutspende-gr.ch ersichtlich. Auch ein Travelcheck steht zur Verfügung, der aufzeigt, wer eine Spendepause machen muss, wenn er oder sie aus einem bestimmten Land zurückkommt. Grundsätzlich dürfen aber alle gesunden Personen über 18 Jahren Blut spenden. Detailliertere Abklärungen werden jeweils vor Ort gemacht.