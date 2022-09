Das Autra Art Festival macht Danis bunt

Vom 1. bis am 15. August war einiges los im 500-Seelen-Dorf Danis. Das Who-is-Who der Street-Art-Szene traf sich im Rahmen des Autra Art Festivals beim Hostel «Autra Caussa» und zeigte, was alles mit Sprühdose und Pinsel möglich ist. Entstanden sind meterhohe Kunstwerke, welche das Hostel und die umliegenden Gebäude verzieren. In den vergangenen zwei Jahren konnte das Autra Art Festival pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. Heuer waren aber wieder nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler in Danis zu Gast.