Das Auto bleibt in der Garage – stattdessen ab aufs Velo

Normalerweise verbindet der Klausenpass die beiden Ortschaften Unterschächen und Linthal für Autofahrerinnen und Autofahrer. Anders sieht das am 11. September aus. An diesem Tag kann das Auto in der Garage bleiben, denn für Autos ist die Passstrasse gesperrt. Im Rahmen des Anlasses Klausen Monument dürfen nur Velos über den Pass radeln. Das geht aus einer Mitteilung des Organisationskomitees hervor.