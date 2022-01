Das Amt für Immobilienbewertung Graubünden feiert Geburtstag

Zurzeit beschäftigt das Amt rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Chur, Davos, Ilanz, Samedan, Scuol und Thusis. Diese befänden sich derzeit mitten in der fünften systematischen Durchschätzung der bebauten Grundstücke. Es werde gemeindeweise vorgegangen. So können jährlich rund 18 000 bis 20 000 Gebäude bewertet werden, so der Kanton. In diesen Revisionen werden nicht nur klassische Wohn- und Gewerbeobjekte, sondern zum Beispiel auch landwirtschaftliche Betriebe, Transportanlagen und Wasserkraftanlagen bewertet.