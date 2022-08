Chlytal erleuchtet trotz Feuerverbot am Nationalfeiertag

14 Meter auf 14 Meter - so groß ist die Holzkonstruktion auf der Alp Fittern, welche spontan von zehn Chlytalern in rund 20 Arbeitsstunden erstellt wurde. Das Material sei mit einem Helikopter hoch geflogen worden, damit das Kreuz am Feiertag erleuchten konnte. «Unsere Tradition der letzten Jahre soll trotz Feuerverbot erhalten bleiben», so Mitinitiant Sven Marti in einer Mitteilung. «Darum haben wir uns für diese Variante entschieden.»