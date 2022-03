Caminadas Schauenstein steht vor dem Verkauf

«Schlossherr gesucht»: Unter diesem Titel berichtete das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» am Donnerstag über einen bevorstehenden Besitzerwechsel auf Schloss Schauenstein in Fürstenau. Die 350 Jahre alte Immobilie ist die «Heimat» des Gourmetrestaurants von Andreas Caminada und das eigentliche Herz der Caminada-Betriebe. Eigentümerin des Anwesens ist seit 1998 die in Sils im Domleschg verwurzelte, heute in Chur domizilierte gemeinnützige Heinrich-Schwendener-Stiftung. Kaufofferten hätten bis Ende Februar bei der mit dem Verkauf beauftragten Zürcher Anwalts- und Wirtschaftskanzlei eingereicht werden können, schreibt das Magazin.