Bündner Sternekoch Jacky Donatz ist verstorben

Nach seiner Ausbildung in Kloten kochte Donatz in der ganzen Schweiz – ebenso in Frankreich und in Italien. Unter anderem in Arosa, St. Moritz und Ascona war Donatz tätig. Besonders das Restaurant «Sonnenberg» in Zürich dürfte aber als eine von Donatz Stationen in Erinnerung bleiben – dort stand er während 17 Jahren regelmässig am Herd.