«Brienz/Brinzauls ist ein noch nie da gewesener Spezialfall»

Die aktuelle Situation in Brienz/Brinzauls hat bei der betroffenen, jetzt evakuierten Bevölkerung nicht zuletzt für viele Fragen aus versicherungstechnischer Sicht geführt. In Graubünden sind Häuser bei der kantonalen Gebäudeversicherung GVG versichert. Die Fahrhabe hingegen, also der Hausrat und der Gebäudeinhalt, muss bei Privatversicherern geschützt werden. Wie steht es um diesen Schutz? Beschlüsse dazu gefällt hat im Zuge der Evakuierung die Elementarschadenkommission. Sie vertritt die im Elementarschadenpool zusammengeschlossenen Schweizer Privatversicherer.