So sieht es aktuell in Brienz/Brinzauls aus

In Brienz/Brinzauls gilt derzeit die Phase Orange: Das Dorf bleibt evakuiert. In der Nacht auf den 16. Juni waren 1,2 Millionen Tonnen Geröll knapp oberhalb des Dorfes niedergegangen. Seit Montag können die Bewohnerinnen und Bewohner das Dorf tagsüber für einige Stunden betreten. Laut Gemeindepräsident Daniel Albertin tagt der Gemeindeführungsstab morgen Donnerstag. Man spreche von einigen Tagen, wenn es um die Rückkehr der Bewohnerinnen und Bewohner ins Dorf gehe. Albertin selbst war am heutigen Mittwoch übrigens das erste Mal wieder zurück im Dorf.

