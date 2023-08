Niederschläge führen zu mehr Blockschlägen in Brienz/Brinzauls

Zwischen Freitag und Montagvormittag sind in Brienz/Brinzauls rund 150 Millimeter Regen gefallen, rund 100 Millimeter alleine am Sonntag. Der heftige Niederschlag hat zu vermehrten Blockschlägen aus der Rutschung Berg geführt, wie der Gemeindeführungsstab von Albula/Alvra am Montag in einem Informationsbulletin schreibt. Seit Freitag habe die Radaranlage des Tiefbauamtes rund 50 Blockschläge gezählt. Sämtliche abgestürzten Blöcke seien in der Geröllhalde über dem Dorf liegen geblieben.