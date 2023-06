Bewohnerinnen und Bewohner sind tagsüber wieder in Brienz/Brinzauls

Wie viele Personen am Montag für ein paar Stunden ins Bündner Bergdorf zurückkehrten, konnte Christian Gartmann, Mediensprecher der Gemeinde Albula, am Nachmittag noch nicht sagen. Etwas länger als die normale Bevölkerung, nämlich bis 21 Uhr, dürfen sich die Landwirte in Brienz aufhalten.

Derzeit gilt die Phase Orange: Das Dorf bleibt evakuiert, Menschen und landwirtschaftliche Tiere dürfen über Nacht nicht in Brienz sein. Ab dem kommenden Freitag können auch die Besitzerinnen und Besitzer von Ferienwohnungen stundenweise ins Dorf zurückkehren.

Wegen eines Rohrleitungsbruchs, der nichts mit dem Schuttstrom zu tun hat, ist Brienz derzeit mehrheitlich ohne Trinkwasser. Bis Ende Woche sollte eine Ersatzleitung fertiggestellt sein, erklärte Gartmann der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.