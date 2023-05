Ängste, Sorgen, aber auch eine gewisse Gelassenheit

Bis am Freitagabend müssen die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz/Brinzauls das Dorf verlassen. Die Stimmung an der kurzfristig einberufenen Informationsveranstaltung vom Dienstagabend in der Schulanlage Cumpogna in Tiefencastel war gedrückt. Die Sorgen der Anwesenden waren ganz unterschiedlicher Natur. Die Bandbreite der öffentlich gestellten Fragen war gross.