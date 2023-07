Evakuierter Flügelaltar aus Brienz wird nun in Stierva restauriert

Nur schon der Transport war hochdelikat. In mehr als 100 Einzelteile musste der über fünf Meter hohe Flügelaltar aus der Kirche St. Calixtus in Brienz/Brinzauls zerlegt werden, damit er überhaupt weggeschafft werden konnte. «Viele Teile sind hoch empfindlich und drohen auseinanderzufallen, wenn man sie nicht vorher behandelt», erklärte Karolina Soppa am Donnerstag im ehemaligen Schulhaus von Stierva. Dorthin wurde die kostbare Fracht nämlich transportiert.