Die Uhr tickt: Am Freitag um 18 Uhr muss das Dorf verlassen sein

In Brienz/Brinzauls hat die sogenannte Phase Orange begonnen. Die Evakuierung des Dorfs läuft. Ein Felsvolumen von bis zu zwei Millionen Kubikmetern in der sogenannten «Insel» im Rutschgebiet bewegt sich derart stark, dass nun mit einem Abbrechen in den kommenden ein bis drei Wochen gerechnet werden muss, wie der Führungsstab der Gemeinde Albula/Alvra am Dienstag mitgeteilt hat. Weitere Fragen und Antworten zur aktuellen Situation hier im Überblick.