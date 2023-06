«Il Rutsch» meint es gut mit der Brienzer Bevölkerung

Es sei «einer der besten Tage seit der Evakuierung der Bevölkerung von Brienz/Brinzauls am 12. Mai», sagte Daniel Albertin, Gemeindepräsident von Albula/Alvra, am Freitagnachmittag an einer Medienorientierung in Tiefencastel. «Der Berg kam so, wie wir uns das gewünscht haben. Es waren keine Personen mehr im Dorf, und es sind auch keine Gebäude zu Schaden gekommen.» Albertin sprach aber auch von grossem Glück, denn die Gesteinsmassen, die sich in der Nacht auf Freitag am Berg oberhalb von Brienz gelöst hatten, kamen nur ganz knapp vor dem Dorf zu stehen.