Brienz/Brinzauls: Schule im Albulatal bereitet sich auf Phase Blau vor

Müsste aufgrund des drohenden Bergsturzes ob Brienz/Brinzauls die Phase Blau ausgerufen werden, hätte das auch Konsequenzen für die Schulen im Albulatal. In der höchsten Gefahrenstufe würden die Kantonsstrassen zwischen Tiefencastel und Vazerol in Richtung Lenzerheide sowie zwischen Tiefencastel und Surava in Richtung Filisur/Davos gesperrt. Auch die Rhätische Bahn könnte zwischen Tiefencastel und Filisur in dieser Phase nicht mehr verkehren.