Brennendes Auto in Chur

Meterhohe Flammen auf der Wiesentalstrasse in Chur. Der Grund: Ein Fahrzeugbrand. Am Samstag kurz vor 21.30 Uhr musste die Feuerwehr Chur ausrücken. Beim Eintreffen der stand das Auto gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf einen Nadelbaum über und drohte aufgrund der starken Hitzeeinwirkung auch auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte dies verhindern und das Fahrzeug sowie den Baum löschen, heisst es in der Mitteilung weiter. Verletzt wurde niemand.

Auslaufende Flüssigkeit

Wegen auslaufender Flüssigkeiten und dem Einsatz von Schaummittel wurde das kantonale Amt für Natur und Umwelt aufgeboten. Nach Abschluss des Einsatzes musste das Löschwasser durch eine Spezialfirma abgesaugt und fachgerecht entsorgt werden. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz standen nebst der Churer Feuerwehr und dem Amt für Natur und Umwelt auch die Stadtpolizei Chur, die Kantonspolizei Graubünden und eine Abschleppfirma.(so)