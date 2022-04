Brand in Schrebergartenanlage

Laut einem Leserreporter ist in Chur an der Rheinstrasse am Samstag gegen 17 Uhr ein Feuer in einem Schrebergarten ausgebrochen. Dies bestätigt auch die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag in einer Mitteilung. Der Brand sei kurz nach 17 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gartenhaus in Flammen. Der Brandherd konnte rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden.

Es zeigte sich ein grosses Aufgebot an Hilfskräften. Im Einsatz standen die Stadtpolizei und die Feuerwehr Chur mit einem Grossaufgebot. Wie es in der Mitteilung heisst, musste die Rheinstrasse für die Löscharbeiten rund 2 Stunden gesperrt werden. Die Brandursache ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Das Video zeigt den Brand und eine grosse Rauchentwicklung: