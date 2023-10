Herbstviehschau Glarus: Miss Glarona ist jetzt auch Miss Glaris

Um ein Uhr läutete die Trychlergruppe Wiggis den Nachmittag ein. Dann gings im Sagmehlring mit den verschiedenen Spezialwettbewerben und Misswahlen weiter. Bei den Ziegen wurde Neela, ein Tier der Rasse Toggenburger, von Anton Furrer Miss Glaris. Zum Abschluss der Herbstviehschau stand mit der Wahl der Miss Glaris der Höhepunkt des Tages auf dem Programm. Gewonnen hat Peggy-Sue von Philipp Zweifel aus Linthal. Diese Kuh besteche durch ihren Rahmen, den extrem breit gebauten Brustbereich, durch viele Feinheiten und ihr Euter, begründete Juror Gisler unter anderem. Die Wahl sei aber sehr eng gewesen, habe doch die Vize-Miss Luesti vom Näfelser Martin Hauser ein bombastisches Euter, was dieser Kuh den ersten Rang in der Kategorie Schöneuter einbrachte , so Gisler weiter.