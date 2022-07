Bluttat bei US-Feiertags-Parade vereint eine Gemeinde

von Thomas J. Spang, Washington

Die Nachbarschaft von Highland Park ist so ziemlich das Gegenteil der bettelarmen «South Side» von Chicago. Während in den schwarzen Nachbarschaften Schusswaffengewalt zum traurigen Alltag gehört, rühmt sich das in Filmen wie «Kevin – Allein zu Hause» dargestellte Heile-Welt-Idyll für seine niedrige Kriminalitätsrate. Acht von zehn Einwohner in Highland Park sind weiss, verdienen im Schnitt 150 000 US-Dollar und führen ein meist sorgenfreies Leben.