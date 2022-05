Blitzeinschlag sorgt in der Val Lumnezia für Stromausfall

Wie Repower in einer Mitteilung schreibt, ist am Montag in Duvin, Peiden, Surcasti, Cumbel, St. Martin und Tersnau um 18.25 Uhr der Strom für 44 Minuten ausgefallen. In Pitasch habe der Stromunterbruch fast drei Stunden gedauert.

Ursache des Stromausfalls sei ein Blitzeinschlag in einen Isolator gewesen, wodurch die Stromleitung zu Boden gerissen wurde. Insgesamt waren rund 600 Kunden von dem Stromausfall betroffen, wie es heisst. (red)