Jahresrückblick: Das war der Juli 2022 in Graubünden

Ehe für alle: Es darf geheiratet werden

Rund neun Monate nach der Abstimmung zur «Ehe für alle» ist es so weit: Gleichgeschlechtliche Paare dürfen ab dem 1. Juli in der Schweiz heiraten – anstatt wie bisher lediglich eine eingetragene Partnerschaft einzugehen. Sie haben somit nun offiziell die gleichen ehelichen Rechte und Pflichten wie heterosexuelle Paare. Eine Umfrage bei den Bündner Zivilstandsämtern zeigt jedoch: Eilig haben es die homosexuellen Paare nicht, sich das Ja-Wort zu geben. Lediglich in Chur findet im Juli eine einzige zivile Trauung statt. «Wir mussten so viele Jahre so stark dafür kämpfen und warten, es wird nun wohl kaum jemand alles stehen und liegen lassen und sofort per Stichtag heiraten», meint Björn Niggemann, Vorstandsmitglied des Bündner Vereins Sozialwerk LGBT+.