Jahresrückblick: Das war der Dezember 2022 in Graubünden

Ein Frauenteam für den HCD

Seit 13. Dezember ist es fix: Der HC Davos stellt ab kommender Saison ein Team in der höchsten Schweizer Frauenliga. Er spannt dafür mit den Thurgau Indien Ladies aus der Women’s League zusammen.

«Die Frauen sind viel enthusiastischer, die Lage ist bei ihnen viel weniger entscheidend als bei den Männern.»

– Marc Gianola, CEO HC Davos

Mit der Übernahme will der HCD das Fraueneishockey umfassend fördern. Die Thurgauer Ladies sollen dieselben Möglichkeiten bekommen wie ihre männlichen Pendants aus der National League. So werden sie unter anderem auch die modernen Trainingsanlagen in Davos nutzen und von den Profitrainern in den Bereichen Athletik, Skills und Torhüter profitieren können.