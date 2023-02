Die Bergeller Milchbauern produzieren gemeinsam Bio-Qualität

Sie tragen Namen wie Malögin, Magnoca oder Granito und jede Käsesorte hat einen ganz eigenen Geschmack, einen eigenen Charakter. Ist der Weichkäse rahmig und mild, hat Magnoca einen buttrigen Geschmack, und beim Granito-Halbhartkäse ist sogar eine Honignote dabei. Hergestellt werden diese und noch weitere Halbhart- und Hartkäse sowie Joghurt, Butter, Rahm und Milch in der Latteria Bregaglia in Vicosoprano. Die Produktionsstätte ist gleichzeitig auch die Verkaufsstelle. In den engen Räumlichkeiten der Latteria hat Marco Cuneo alles im Griff.