Wassermassen beim Kraftwerk Reichenau zeigen den Unterscheid

Bewegt den Slider einfach nach links und rechts, um den Vergleich besser zu erkennen.

Seit dem Wochenende regnet es in vielen Teilen der Südostschweiz beinahe ununterbrochen. Die Niederschläge lassen die Pegel der Bäche und Flüsse in der Region ansteigen. Gewaltige Wassermassen sind zu sehen. So auch beim Laufwasserkraft der Kraftwerke Reichenau AG bei Domat/Ems.

Mehr zur aktuellen Wetterlage findet ihr hier.

(red)