Hotschrennen Klosters: Das Siegerschwein ist gekürt

Am Hotschrennen treten acht Ferkel gegeneinander an. Wer am schnellsten rennt und als Erster am Futtertrog ist, gewinnt. Auch in diesem Jahr startete das Jahr mit dem Traditionsanlass. Nach vier Qualifikationsläufen und dem Final-Lauf wurde mit «Pitzi» den Tagessieger gefunden, teilt der Veranstalter mit.