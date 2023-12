Lenzerheide: Laegreid wegen Schuss im Hotelzimmer disqualifiziert und angezeigt

Die Internationale Biathlon Union (IBU) hat zusammen mit der Wettkampfjury beim Biathlon-Weltcup in Lenzerheide beschlossen, Sturla Holm Laegreid aufgrund eines Verstosses gegen die IBU-Sicherheitsbestimmungen den Wettkampfstart zu untersagen. Das teilt die Union in einer Pressemitteilung mit. Die Entscheidung wird auf der Grundlage eines Gewehrvorfalls in der norwegischen Mannschaftsunterkunft getroffen, bei dem beim Trockenschiessen ein Schuss abgefeuert wurde.