Die gebürtige Bündnerin Ursula Cantieni ist verstorben

Die in Graubünden aufgewachsene Schauspielerin Ursula Cantieni verstarb an einer schweren Krankheit in der Nacht auf Dienstag in Baden-Baden, wie die Südwestrundfunk (SWR) schreibt. Im Alter von zehn Jahren sei Ursula nach Deutschland gezogen und habe ihre Abitur absolviert. Dort spielte sie laut Spiegel in Stuttgart, Esslingen und Konstanz Theater. Das Theater sei für Cantieni eine grosse Leidenschaft gewesen. Sie spielte zehn Jahre lang an der Landesbühne in Esslingen. Bekanntheit erlangte die Schauspielerin durch die Schwarzwaldserie «Die Fallers». Cantieni hat fast 30 Jahre lang bei SWR als Landwirtin die Rolle als Johanna Faller vertreten, wie SWR abschliessend schreibt. (red)