Die Bevölkerung von Brienz/Brinzauls darf erstmals ins Dorf

Am Mittwoch, 7. Juni, hat der Gemeindeführungsstab voraussichtlich zwei Zeitfenster zum Betreten des Dorfes geplant, wie es in einer Medienmitteilung des Gemeindeführungsstabes Albula/Alvra heisst. Von 10 bis 13.30 Uhr dürfen sich maximal 30 Personen gleichzeitig im Dorf aufhalten. Voraussetzung für den Besuch ist eine positive Sicherheitsbeurteilung durch den Frühwarndienst. Die Evakuierten werden am Morgen per SMS und Twitter informiert. Wenn der Besuch kurzfristig abgebrochen werden müsse, solle er zeitnah nachgeholt werden, schreibt die Gemeinde weiter.

Nur Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz/Brinzauls, die evakuiert wurden, dürfen kurz nach Hause. Der Besuch dient dazu, wichtige Dinge aus den Häusern zu holen, die für den Alltag gebraucht werden. Nur zwei Personen pro Haushalt können diese Möglichkeit wahrnehmen und diese müssen sich anmelden.

Der Zugang zum Dorf erfolgt über den Kontrollpunkt bei der «Ruine Belfort» östlich von Brienz/Brinzauls. Die Personen werden vor und nach dem Besuch ein- und ausgetragen, damit sichergestellt wird, dass alle das Dorf wieder verlassen haben. (red)