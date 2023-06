Unterschiedliche Gefühlswelten bei den Brienzerinnen und Brienzern

Am späten Donnerstagabend hat Werner Roth auf den Livestream geschaut. «Ich hörte Geräusche und mir war sofort klar, dass ein grösserer Schuttstrom in Bewegung sein muss», erzählt Pensionär Roth. Da er seit der Evakuierung des Dorfes Brienz/Brinzauls Mitte Mai in seinem temporären Zuhause in Churwalden keinen direkten Blickkontakt auf den Berg mehr hat, blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten. «Am frühen Freitagmorgen habe ich erfahren, dass die Phase ‹Blau› ausgerufen worden war. Da schaute ich erneut in den Livestream und sah, dass viel Schutt vor dem Dorf zu liegen gekommen war.