Beim Klöntalersee fahren die Bagger auf

Es tut sich etwas im Klöntal, denn wie die Gemeinde Glarus mitteilt, starten in dieser Woche die Bauarbeiten des Bergwanderwegs rund um den Klöntalersee. Die Gemeinde Glarus habe die Baubewilligung für den Bergwanderweg erhalten. Nun könne die beauftragte Bauunternehmung beginnen, neue Wegabschnitte zu erstellen. Zeitweise werde auch an mehreren Teilabschnitten gleichzeitig gearbeitet. Strassensperrungen aufgrund der Bauarbeiten seien keine vorgesehen, es könne aber zu einzelnen kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Kantonsstrasse entlang des Klöntalersees kommen, so die Gemeinde.