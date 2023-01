Bobos Verspannungen lösen sich im warmen Wasser

Bobo steigt aus dem Pool und schaut der Therapeutin einen Moment lang ins Gesicht. Man sieht es seinen Regungen an: Er will damit Freude bekunden, aber auch Dankbarkeit. Da der sechsjährige Bobo sehr aktiv ist, hat er oft muskuläre Verspannungen im Wirbelsäulenbereich. Die Wassertherapie hilft ihm. Celine Gränicher, die vor sieben Jahren als Hundetherapeutin zu arbeiten begann, erweiterte ihre Dienstleistungen und begann vor einigen Monaten mit der Wassertherapie für die Hunde. Ich besuchte diese Woche ihre Praxis in Schwanden, wo ich auch Bobo traf.