Glarner in Russland: Es läuft ein Putsch, doch wir müssen zu «Babuschka»

Alles normal; so wie in Rostow am Don, wo man am Montagmorgen sorgsam die Spuren von Prigoschins Panzerketten im Asphalt teerte und die zerquetschten Tramgeleise zurechtbog, als wäre gerade Fasnacht gewesen. Putsch? Was für ein Putsch? Schwamm drüber – man wird doch nicht gleich übertreiben wollen. Normalität auch an der Moskauer Börse, an der die Kurse sofort auf Vorputsch-Niveau zurücksprangen.