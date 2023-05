Fahrleitung fällt auf Bernina Express der RhB

Wie Leserreporter am Sonntag der «Südostschweiz» gemeldet haben, ist es am Mittag zu einem Zwischenfall auf der Bahnstrecke Bernina Diavolezza bis Poschiavo gekommen. Dabei soll sich ein Kabel gelockert haben und auf den Zug gefallen sein. Auf Anfrage bestätigte Simon Rageth, Mediensprecher der Rhätischen Bahn, das Ereignis: Eine Fahrleitung löste sich gegen 11.15 Uhr und fiel auf den Zug bei der Alp Grüm. Die Ursache ist noch unklar. Der Bernina Express ist bis auf Weiteres blockiert und der Zugverkehr zwischen Bernina Diavolezza und Poschiavo sei bis auf Weiteres unterbrochen, so Rageth.