Kurt Bobst: «Engadin ohne St. Moritz, das geht nicht»

Zwei grundlegende Entscheidungen wurden am Montag an der ausserordentlichen Generalversammlung der Engadin St. Moritz Tourismus AG gefällt: Die Anwesenden haben die Neuausrichtung und das angepasste Geschäftsmodell einstimmig genehmigt. Und der Verwaltungsrat wurde auf sechs Personen erweitert. Was dies für die Zukunft der Organisation bedeutet, verrät der wiedergewählte Präsident Kurt Bobst im Interview.