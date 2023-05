«Planung à la minute, das ist jetzt die Devise»

Die neuen Visitenkarten wären gedruckt und parat. «So um die 2000 Stück», meint Pietro Lazzara, er versucht zu lachen, aber das Lachen bleibt ihm im Hals stecken. Ob er sie je brauchen wird, weiss er inzwischen nicht mehr. Die Zukunft ist offen, und das letzte Wort hat der Berg. Seit dem frühen Morgen ist er am Telefon an diesem Montag, er muss Versicherungsfragen klären, Organisatorisches aufgleisen. Zehn Tage sind vergangen, seit er mit seiner Familie in Brienz/Brinzauls den Schlüssel drehen, das Haus, das Dorf verlassen musste, und das Leben ist nicht mehr so, wie es war.