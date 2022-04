Auf unterhaltsame Weise auf den Gletscherschwund hinweisen

Die Gletscher schmelzen. Diese Auswirkung der Klimaerwärmung lässt sich am Morteratschgletscher im Oberengadin auf eine besonders eindrückliche Weise mitverfolgen. Mort Alive heisst ein Projekt zum Gletscherschutz, welches vom Engadiner Glaziologen Felix Keller mitlanciert wurde. Mittels einer innovativen Schneiseil-Technologie soll der Gletscherschwund gestoppt werden. Keller ist auch Dozent an der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden (HFT) in Samedan.