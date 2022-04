Auf den Bündner Strassen braucht es viel Geduld

Ausfahrten gesperrt

Zudem ist die Hauptstrasse zwischen Bonaduz und Rhäzüns für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dies im Rahmen eines Pilotprojekts, bei dem während der Ostertage ausschliesslich Anwohnende und Zubringende sowie der öffentliche Verkehr auf diesem Strassenabschnitt unterwegs sein dürfen. Damit möchten Bund und Kanton sowie Vertreterinnen und Vertretern der A13-Regionen das Problem des Durchgangsverkehrs analysieren und lösen.

Reto Loepfe, Gemeindepräsident von Rhäzüns, zog am Freitagnachmittag gegenüber Radio Südostschweiz ein positives erstes Fazit: «Insgesamt ist es sehr erfreulich, wie sich der Pilotversuch darstellt.» Zu Stau sei es in den Dörfern dank der Massnahme nicht gekommen, denn mehrheitlich hätten sich die Verkehrsteilnehmenden an das Verbot gehalten.

Am Donnerstag sei das Verkehrsaufkommen grösser gewesen als am Karfreitag. Dies, weil auch viele Pendler aus der Region unterwegs gewesen waren. «Ich schätze, dass jeder Fünfte ein Staudurchbrecher war, der trotz des Verbots durch die Dörfer gefahren ist», so Loepfe. Am Freitag sei es bei weniger Verkehr aus den Dörfern wohl jeder Dritte gewesen. Er sei nun gespannt, wie erfolgreich der Versuch beim Rückreiseverkehr am Montag zeige.

Kontrolle bei Chur

Wie Leserreporter berichten, fangen Polizisten auch bei der Ausfahrt Chur Süd Verkehrsteilnehmer ab und schicken sie wieder auf die A13 zurück. Eine Leserreporterin hat das Geschehen in einem Video festgehalten: