Astronaut Claude Nicollier bringt den Weltraum ins Engadin

Wie ist das Gefühl, auf unsere Erde herunterblicken zu können? Diese Frage stellte ein Mädchen am Samstagabend Claude Nicollier während seines Vortrags an der Academia Engiadina in Samedan. «Die Erde von aussen als Himmelskörper zu sehen, war sehr eindrucksvoll», antwortete der Astronaut. Vier Eigenschaften zeichnen seiner Ansicht nach die Erde aus: Sie sei sehr klein, in nur eineinhalb Stunden könne man sie umrunden. Sie sei sehr schön. «Diese Schönheit hat mich sehr berührt.» Und schliesslich sei die Erde zerbrechlich.