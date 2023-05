Mittelalterlicher Friedhof kommt in Sagogn zum Vorschein

Es war ein Fund der besonderen Art, der am Freitag, 28. April, in der Via Casut in Sagogn gemacht wurde. Als Bauarbeiter im Begriff waren, die Strasse aufzugraben, um darin neue Kanalisations-, Wasser-, Telefon- sowie Elektrizitätsleitungen zu verlegen, stiessen sie nicht nur auf Dreck und Steine – sie fanden auch menschliche Knochen unter der Erde. Und es blieb nicht bei dieser einen Entdeckung.